Аксенов констатировал уход «порошкового вина» из Крыма вслед за Украиной

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов заявил, что «порошковое вино» ушло с полуострова вслед за Украиной. Такое мнение он высказал в ходе телемоста Москва — Симферополь, который прошел в четверг, 13 апреля, в рамках подготовки к III Ялтинскому международному экономическому форуму (ЯМЭФ), передает «Крыминформ».

«Динамика развития [отрасли] активная. Крымские виноделы наращивают объемы производства вина — это уже очевидно. Уверен, что "порошковое вино", которое при Украине производилось в Крыму различными предприятиями, уже ушло», — отметил Аксенов, добавив, что он таких данных не получал ни от правоохранительных, ни от контролирующих органов.

Материалы по теме «Мы делаем не крымское вино, а севастопольское» Винодел Павел Швец — о месте России на винной карте мира

Как уточняет «Крыминформ», во время ЯМЭФ-2016 местные виноградари и виноделы обратились к властям с просьбой привлекать в отрасль только тех инвесторов, которые будут высаживать новые виноградники, а не разливать под крымским брендом привозной виноматериал.

10 апреля итальянская полиция по жалобе украинской стороны арестовала вина из Крыма, представленные на специализированной выставке в Вероне. Глава РК назвал случившееся хамством. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в свою очередь заявил, что украинские власти испытывают особые чувства к винам с полуострова и пообещал отправить чиновникам соседней страны лучшие образцы продукции «для утоления печали».