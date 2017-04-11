Севастополь отправит в Киев несколько ящиков вина для «утоления печали»

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что украинские власти испытывают особые чувства к крымским винам, и пообещал отправить чиновникам соседней страны образцы продукции из региона. Так он на своей странице в Facebook во вторник, 11 апреля, прокомментировал арест продукции крымских и севастопольских виноделов в Италии.

«Складывается ощущение, что соседи испытывают какие-то особые чувства к нашему вину. Может, соскучились? Решил отправить им пару-тройку ящиков лучших севастопольких вин урожая последних лет. Надеюсь, хватит, чтобы утолить печали и перейти к цивилизованным формам сотрудничества в сфере виноделия и торговли», — написал Овсянников.

Кроме того, глава Севастополя пригласил в город всех, кто был лишен возможности продегустировать продукцию севастопольских виноделов.

Ранее в тот же день гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко заявила, что участие Крыма в выставке вина в итальянской Вероне было очень успешным, а привезенная с полуострова продукция закончилась очень быстро.

Также 11 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что накануне итальянская полиция «непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию» на выставке в Вероне. Крымские вина были изъяты с российского стенда, по предварительной информации, после обращения украинской стороны в правоохранительные органы Италии.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума 2014 года. В Киеве отказываются признать итоги плебисцита. Москва в свою очередь указывает на соответствие процедуры вхождения полуострова в состав РФ нормам международного права.