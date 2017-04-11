В Крыму пожалели о малом количестве привезенного в Италию вина

Участие Крыма в выставке вина в итальянской Вероне было очень успешным, а привезенная с полуострова продукция закончилась очень быстро. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказала «Ленте.ру» гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко.

«К стенду с крымским вином стояли очереди. Наша продукция имела бешеный успех на выставке. Мне коллеги вчера звонили и рассказывали, что наше вино все выпили еще к обеду, оно закончилось. Сожалеем, что привезли так мало. Так что я не знаю, что там могли арестовать, если только какие-то единицы бутылок», — прокомментировала Павленко.

По ее словам, «в Европе нас ценят и любят», и, как только снимут санкции, у российских и, в частности, крымских вин будут огромные перспективы на европейском рынке. «Любитель нашей продукции там сохранился, несмотря ни на что. Поэтому мы будем и впредь ездить на все международные выставки и конкурсы», — констатировала гендиректор «Массандры».

Ранее во вторник глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что 10 апреля итальянская полиция «непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию» на выставке в Вероне. «Это хамство», — подчеркнул он, добавив, что ситуацией занимается МИД России.

По предварительной информации, крымские вина изъяли с российского стенда после обращения украинской стороны в правоохранительные органы Италии.

Крым воссоединился с Россией по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве и западных странах отказываются признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва в свою очередь указывает на соответствие процедуры нормам международного права.