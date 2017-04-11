Арест крымских вин на выставке в Италии объяснили боязнью конкуренции

Арест крымских вин в Италии не заставит виноделов полуострова отказаться от дальнейшего участия в международных выставках. Об этом заявила гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко, сообщает во вторник, 11 апреля, РИА Новости.

«Нас никто не остановит. Мы продолжим участвовать во всех выставках мира. У нас есть потребитель, мы уже в этом убедились. Мы будем ездить и дальше, на все международные выставки и конкурсы», — подчеркнула Павленко.

По ее словам, в Европе боятся конкуренции с винами из России, которые способны занимать лидирующие позиции в мире. Вместе с тем, отметила Павленко, крымская продукция вызвала ажиотаж на специализированной выставке в итальянской Вероне. «Продукция пользовалась бешеной популярностью. Практически к самому моменту (изъятия вин со стенда — прим. «Ленты.ру») уже ничего не осталось. Большая часть была представлена на суд потребителей», — рассказала гендиректор «Массандры».

Ранее во вторник глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что 10 апреля итальянская полиция «непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию» на выставке вина в Вероне. Он назвал случившееся «хамством» и «глупым политическим шагом». Аксенов отметил, что ситуацией занимается МИД России.

По предварительной информации, крымские вина забрали с российского стенда после обращения украинской стороны в правоохранительные органы Италии.

Крым воссоединился с Россией по результатам прошедшего 16 марта 2014 года референдума. В Киеве и западных странах отказываются признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры нормам международного права.