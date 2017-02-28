Крымский винзавод займется организацией трудового туризма

Винодельческий завод «Массандра» в Крыму осенью текущего года запустит новый проект так называемого трудового туризма. Об этом сообщает туристический портал Крыма.
В сезон сбора и переработки урожая, с сентября по октябрь все желающие смогут поработать в качестве виноделов в «Массандре».
Как уточняется на сайте предприятия, идея такого вида туризма родилась осенью 2016 года. Тогда несколько поклонников вин «Массандры», среди которых были офисные работники, сомелье и два профессора из Москвы, отработали осенний сезон на винодельне в поселке Гурзуф на южном берегу Крыма.
После этого руководство предприятия решило повторить эксперимент и пригласить на свои заводы и поля всех желающих. В числе других новых проектов, которые подготовит «Массандра» в текущем году, — квест на знание истории виноделия и музыкальные дегустации.
Крымский поселок Массандра, где расположено одноименное предприятие, был признан вторым по популярности направлением винного туризма в России по версии аналитического агентства «ТурСтат».