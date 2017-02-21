Пассажирский самолет в Индии превратили в вегетарианский ресторан

Пассажирский лайнер Airbus A320 в Индии переоборудовали под вегетарианский ресторан под названием Hawai Adda. Внутри самолета также нашлось место для пекарни и кафе, пишет Daily Mail.
Новое заведение заработало в городе Лудхиана в штате Пенджаб на северо-западе страны. Hawai Adda может принять до 72 человек одновременно.
Воздушное судно ранее принадлежало флагманскому национальному авиаперевозчику Air India. На переоборудование самолета ушло более года.
За проектом стоит гонконгская компания Hands Hospitality, работающая над интерьерами ресторанов. Как заявили в организации, они хотели сохранить как можно больше элементов оригинального дизайна воздушного судна. С этой целью фирма наняла инженеров и технических специалистов авиакомпаний.
В январе сообщалось, что санитарный вагон времен Первой мировой войны превратили в кафе, расположенное в английском графстве Дорсет.