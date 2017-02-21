Пассажирский самолет в Индии превратили в вегетарианский ресторан

Пассажирский лайнер Airbus A320 в Индии переоборудовали под вегетарианский ресторан под названием Hawai Adda. Внутри самолета также нашлось место для пекарни и кафе, пишет Daily Mail.

Новое заведение заработало в городе Лудхиана в штате Пенджаб на северо-западе страны. Hawai Adda может принять до 72 человек одновременно.

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Воздушное судно ранее принадлежало флагманскому национальному авиаперевозчику Air India. На переоборудование самолета ушло более года.

За проектом стоит гонконгская компания Hands Hospitality, работающая над интерьерами ресторанов. Как заявили в организации, они хотели сохранить как можно больше элементов оригинального дизайна воздушного судна. С этой целью фирма наняла инженеров и технических специалистов авиакомпаний.

В январе сообщалось, что санитарный вагон времен Первой мировой войны превратили в кафе, расположенное в английском графстве Дорсет.

