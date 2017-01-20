В Великобритании санитарный вагон Первой мировой войны превратили в забегаловку

Санитарный вагон, в котором во время Первой мировой войны перевозили раненых солдат, превратили в кафе. Об этом сообщает Daily Mail.

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Сегодняшний владелец «госпиталя на колесах» семья Морс (Mores). Хозяева переоборудовали в забегаловку вагон, который стоит на краю платформы Old West Bay Station в Дорсете. Отмечается, что сегодня станция является нерабочей — у нее сохранились лишь 60 метров подъездных путей, однако она остается значимым туристическим объектом.

Морс купили вагон у Эндрю Уилсона (Andrew Wilson), владевшего им с 1980-х годов. Предыдущий хозяин восстановил вагон в первоначальном виде. До этого на протяжении многих лет он использовался для тренировок железнодорожников.

Уточняется, что вагон был построен в 1911 году в качестве пассажирского, однако уже в 1918 году вошел в состав санитарного поезда. Его оснастили двухярусными кроватями и перевозили в нем раненных солдат от линии фронта до портов во Франции.

