В Крыму предложили использовать регион для финансовых экспериментов

Заместитель главы правительства Республики Крым (РК) Виталий Нахлупин, курирующий финансово-экономический блок, предложил использовать готовую к экспериментам территорию полуострова для обкатки нововведений в банковской сфере. Об этом в четверг, 20 апреля, он заявил в рамках работы Ялтинского международного экономического форума, передает севастопольское издание «Примечания».

«С учетом того, что крымчане и правительство пережили бивалютную систему, нестандартную налоговую систему 2014 года, переход на налоговую систему России, думаю, что территория Крыма будет именно тем экспериментальным полигоном, в котором возможна обкатка различных банковских инструментов», — сказал вице-премьер. Он отметил, что в целом считает сложившуюся инвестиционную ситуацию на полуострове оптимистичной.

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Ранее в четверг сообщалось, что через пять лет Крым станет самообеспеченным регионом. По словам министра экономического развития республики Андрея Мельникова, более точный прогноз можно будет дать по результатам нынешнего года. «Мы видим, что растут налоги, как накапливается инвестиционный потенциал. В зависимости от этих темпов мы будем понимать, в какую точку выходим с точки зрения бездотационного развития», — сказал он.

По данным экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Академии внешней торговли Минэкономразвития, доходы населения в 2016 году быстрее всего росли в Республике Крым (на девять процентов) и в Севастополе (на четыре процента).

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более, чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие больше 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная - итальянская.