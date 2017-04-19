Власти Евпатории предрекли массовое переселение россиян в Крым

Россияне массово начнут переселяться в Крым после запуска моста через Керченский пролив. Об этом в среду, 19 апреля, заявил глава Евпатории Андрей Филонов, передает РИА Новости.

По словам чиновника, полуостров ждет настоящий бум переселения. «Как только мост [Крымский] будет, сразу огромное количество россиян поедет реализовывать мечту жить у моря, жить в Крыму», — сказал Филонов на заседании сессии крымского парламента.

10 апреля стало известно, что строительство Крымского моста идет с опережением графика. Министр транспорта РФ Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину о переходе строительного процесса через «экватор». «Забито более половины свай. Здесь работы идут даже с некоторым опережением», — сказал глава Минтранса.

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В феврале сообщалось, что строители моста в Крым приступили ко второму этапу сборки арочных пролетов — монтажу арочных сводов. Они будут установлены с помощью понтонной плавсистемы, которую сейчас изготавливают на Севморзаводе в Севастополе.

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Его общая длина составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.