Подмосковный губернатор после слов Путина отправился на свалку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на Кучинский полигон, который находится в районе Балашихи. Об этом в четверг, 15 июня, ТАСС сообщили в пресс-службе главы правительства Московской области.

«Закрытие этого полигона стояло в плане до 2021 года. Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше», — сказал Воробьев.

Ранее во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались главе государства на то, что свалка практически вплотную приблизилась к многоэтажным жилым домам.

Глава государства, обсуждая вопрос о ее ликвидации, заявил, что губернатор должен посетить это место. «Да, он должен приехать», — сказал Путин. Он также пообещал, что проблема полигона, который существует там около 50 лет, будет решена.

Ранее в четверг Следственный комитет России (СКР) также сообщил, что выдача разрешений на строительство многоквартирных домов вблизи полигона не соответствует законным нормам. На сайте ведомства отмечается, что должностные лица администрации городского округа Балашиха сделали это в нарушение прав и интересов граждан.

Полигон «Кучино» в деревне Фенино городского округа Балашиха был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Свалку общей площадью более 50 гектаров видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тысяч тонн отходов из Московской области и из Москвы. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино — в 200 метрах.