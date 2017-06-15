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«Санкции были на протяжении всей нашей истории»

Самые яркие высказывания Путина с прямой линии

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, проводит 15-ю по счету прямую линию. Традиционно она проходит в апреле, однако в этом году сместилась на два месяца. Главе государства поступило около 1,87 миллиона обращений граждан. Программа, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24», началась с вопроса: преодолела ли российская экономика кризис? «Лента.ру» следит за выступлением российского лидера и собирает самые яркие цитаты.

О преодолении кризиса

«Вы начали, по сути, с центрального вопроса: закончился ли экономический кризис? И очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество. Но при этом всегда думаешь о том, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет и так далее.

Делая выводы подобного рода, мы должны основываться на объективных данных. О чем говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к периоду роста».

О смысле прямой линии и настроениях в обществе

«Где-то, где плохо что-то, шевелить, может быть, что-то сделать хорошего: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, другие социальные вопросы порешают. Но для меня важно другое — понять настроения общества, понять, что людей сегодня больше всего беспокоит, этот огромный массив. (…)

Будет понятно мне, правительству, администрации президента, что на сегодняшний день является главным, основным, кричащей проблемой, на что нужно обратить особое внимание. Уже за это, за то, что люди принимают участие в этой совместной работе, я хочу поблагодарить всех».

Об индексации зарплат

«В другой категории бюджетной сферы, которой в майских указах (пакет поручений правительству, подписанный главой государства в 2012 году — прим. «Ленты.ру») не оказалось, там сложнее. Им не индексировали несмотря на то, что цены подросли, инфляция была значительная, в позапрошлом году она 12,9 процента была. А индексации не было. Это, конечно несправедливо, я согласен. Я с правительством на этот счет говорил. У них есть поручение — с 1 января 2018 года их доходы будут проиндексированы».

О привычке России жить под санкциями

«Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было. В этом нет ничего удивительного. Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем, придумали бы еще что-нибудь еще для сдерживания России. Так эта политика всегда подавалась — сдерживание России. (...)

Конечно, это ненормальная ситуация, и все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений. (...) Если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО».

О новых санкциях США

«Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях? Это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но тем не менее это происходит, я считаю, на голом месте».

О положительных результатах в соцсфере

«Как результат — рост продолжительности жизни. Было 70 лет с небольшим, сейчас — 72 года. (…) С 2000 года младенческая снизилась в три раза, а материнская — почти в четыре раза. Таких данных не показывает ни одна социальная сфера в мире, наверное».

О массовой ротации губернаторов

«Во многих местах уже подошел срок для губернаторов, многие из них уже отработали более десяти или даже больше лет и, честно говоря, сами уже поставили вопрос о том, чтобы их использовали на других участках работы. Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс. (...)

Справляются или не справляются? Должны справляться, у них для этого есть все, несмотря на то, что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее, у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт. Кроме того, можно, конечно, на них все что угодно свалить, там не все просто в регионах и с финансами, в этом смысле Федерация пока помогает, подставляет плечо».

О зарплатах молодых специалистов

«Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытный педагог со стажем, но неясно, почему в 2-3 раза меньше. Для меня это непонятно. Такой разницы, как я сказал, быть не должно в доходах, поэтому, наверное, было бы обоснованно, если это происходит на практике, обозначить какой-то минимум или минимальное соотношение между уровнем доходов молодых специалистов и теми, кто имеет большой стаж. Над этим надо подумать».

О живущих за чертой бедности

«У нас снизились реальные доходы граждан в последние несколько лет. Что особенно тревожно, увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума. За последние годы количество этих людей подросло до 13,5 процента. Казалось бы, это не так уж и много, но за этими процентами — судьбы многих людей».

Подборка цитат обновляется.

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