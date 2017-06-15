Родившийся 20 минут назад ребенок появился на прямой линии с Путиным

В ходе телетрансляции прямой линии с Владимиром Путиным показали новорожденного, появившегося на свет 20 минут назад в уфимском перинатальном центре. Державший ребенка на руках мужчина сообщил, что назовет своего второго сына Михаилом.

«Хочу поздравить Михаила Артемовича, его папу и маму с рождением, а его самого — с появлением на свет Божий. Это большое событие в семье, и мы желаем всего самого доброго, счастья и родителям, и ребенку», — сказал глава государства.

Ранее Путин отчитался о значительном снижении с 2000 года младенческой и материнской смертности. По его словам, ни в одной стране мира эти показатели не уменьшаются стремительнее. «С 2000 года младенческая снизилась в три раза, а материнская почти в четыре раза», — отметил президент.