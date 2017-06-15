Путин рассказал о смысле прямой линии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, для чего нужно это мероприятие. Так он ответил ведущим, которые рассказали о «чуде», которое происходило перед эфиром.

Так, журналист Дмитрий Борисов сообщил, что некоторые вопросы главе государства, транслировавшиеся по телевидению за несколько дней до прямой линии, начинали срочно решаться региональными властями. При этом, по его словам, наблюдалась и другая тенденция, когда создавалась «псевдопроблема», которой в действительности не было.

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«В этом тоже есть смысл определенный, один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо шевелились, может быть что-то и сделают хорошего: и дорогу положат где нужно, и со здравоохранением поразбираются, и другие социальные вопросы порешают. (...) Но для меня важно другое — понять настроение общества, понять, что людей сегодня больше всего беспокоит», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что на все вопросы ответить невозможно в ходе прямой линии, однако она поможет властям определить, что является сегодня «главной, основной, кричащей проблемой». «Уже за это, за то, что люди принимают участие в этой совместной работе, я хочу поблагодарить всех наших телезрителей», — заключил он.

В этом году прямая линия с Путиным проводится уже в 15-й раз. Свои вопросы главе государства отправили свыше 1,3 миллиона человек.

