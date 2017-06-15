Путин нашел ключ для повышения уровня жизни

Президент России Владимир Путин рассказал о ключевом факторе для повышения уровня жизни в стране. Об этом он заявил в четверг, 15 июня, во время прямой линии.

По его словам, в России «есть нерешенные проблемы в экономике, это прежде всего отражается на доходах людей».

«Это структура экономики, которая нас не устраивает, и в этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь», — указал глава государства.

Он также пообещал принять ряд мер для повышения уровня жизни населения.

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Ранее Путин заявил, что рецессия в экономике России завершилась, страна перешла к периоду роста. Он добавил, что он пока скромен, но при этом наблюдается третий квартал подряд.

1 июня председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов сообщил, что минимальная пенсия к 2030 году превысит два прожиточных минимума. Он добавил, что она является частью зарплаты, а потому напрямую зависит от производительности труда.