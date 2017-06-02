Голодец назвала мигрантов подушкой безопасности для производительности труда

Рождаемость и приток мигрантов позволяют поддерживать рост производительности труда в России. Об этом в пятницу, 2 июня, заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, передает «Интерфакс».

«Те перспективы, которые мы видим в росте производительности труда, мы можем прогнозировать довольно смело, поскольку есть такая подушка безопасности в виде демографии и в виде большого числа мигрантов, работающих на российском рынке, — сегодня их число достигает почти шести миллионов человек», — сказала она в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форме.

Голодец добавила, что власти при этом могут регулировать занятость трудовых мигрантов исходя из текущей ситуации на рынке труда. «Вместе с тем мы должны понимать, от чего мы должны отказываться и как успевать за прогрессом», — сказала Голодец.

При этом рынок труда меняется, поэтому качество труда и квалификация работников должны постоянно расти, отметила вице-премьер. По ее словам, в России уделяется большое внимание перестройке системы среднего профессионального образования и участию в международном чемпионате рабочих профессий WorldSkills.

По данным Национального банка Киргизии, работающие в России граждане республики в первом квартале 2017 года отправили на родину рекордную сумму — 433 миллиона долларов. Приехавшие на заработки в Россию украинцы перевели на родину в 2015 году более пяти миллиардов долларов. Это составляет 5,7 процента ВВП страны.