Отток мигрантов назвали угрозой для экономики России

Мигранты являются одним из ключевых факторов для развития российской экономики, в ближайшие годы возрастет угроза их оттока из страны. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, сообщает Rambler News Service.

По его словам, иностранные работники занимают довольно крупную часть отечественной экономики, и без них уже не обойтись. «Но начиная с 2020 года (...) у нас возникает жесткая конкуренция за трудовых мигрантов со стороны азиатских стран», — отметил Кузьминов.

Через пять лет Россия может начать терять мигрантов, доля которых на рынке труда составляет пять-семь процентов, подчеркнул ректор ВШЭ. Кузьминов призвал перестать относиться к человеческому капиталу как к воздуху, которого много и который ничего не стоит. «Это реальная экономическая проблема», — заключил он.

9 марта аналитики Sberbank CIB писали, что в 2017 году приток мигрантов в Россию усилится в случае восстановления экономики. В 2015-2016 годах российские зарплаты были привлекательны для мигрантов, и, если отечественная экономика будет демонстрировать устойчивый рост, приток мигрантов, скорее всего, продолжится, заключают эксперты.

По данным Национального Банка Украины, приехавшие на заработки в Россию украинцы перевели на родину в 2015 году более пяти миллиардов долларов. Это составляет 5,7 процента ВВП страны.