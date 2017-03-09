Сбербанк предупредил о наплыве мигрантов в Россию из-за роста экономики

В 2017 году приток мигрантов в Россию усилится в случае продолжения восстановления экономики. Об этом в четверг, 9 марта, пишут аналитики Sberbank CIB в обзоре, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Особенности рынка труда в России способствуют устойчивому снижению инфляции, считают они. Потенциальное повышение спроса на рабочую силу из-за роста экономики не приведет к существенному ускорению роста зарплат и, соответственно, не отразится на инфляции. «Это обусловлено гибкостью рынка рабочей силы, которую обеспечивает миграция», — подчеркивается в обзоре.

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В 2015-2016 году российские зарплаты были привлекательны для мигрантов, и, если отечественная экономика будет демонстрировать устойчивый рост, приток мигрантов, скорее всего, продолжится, заключают эксперты.

7 марта агентство Bloomberg сообщало, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет.

В феврале 2017 года индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента по сравнению с январем. Аналогичная динамика прошлого года составляла 0,6 процента. Годовая инфляция в феврале замедлилась до 4,6 процента.

По итогам 2016 года инфляция в России составила 5,4 процента. Банк России намерен добиться замедления инфляции до 4 процентов к концу 2017 года.