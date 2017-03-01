Украинцы отправили из России на родину пять миллиардов долларов

Приехавшие на заработки в Россию украинцы перевели на родину в 2015 году более пяти миллиардов долларов. Это составляет 5,7 процента ВВП Украины, пишут со ссылкой на данные украинского Нацбанка российские ученые Марина Галас и Александр Шатилов. Статья, авторами которой они являются, опубликована на портале km.ru в среду, 1 марта.

Как подчеркивают эксперты, указанная сумма превысила прямые зарубежные инвестиции.

До Майдана в 2014 году доля заработков украинских граждан, трудившихся в России, в валовом внутреннем продукте была ниже — 4,1 процента. Рост обусловлен притоком в Россию мигрантов из районов, оказавшихся в зоне силового конфликта на Донбассе, начавшегося почти три года назад.

Если во времена президентства Виктора Януковича украинцы работали в России в основном вахтовым методом, то после его бегства из страны многие стали перебираться в РФ по разным причинам на ПМЖ. На 1 января 2016 года Галас и Шатилов оценивают число украинских мигрантов в России примерно в 2,5 миллиона человек, из которых 1,4 миллиона более или менее длительно проживают на российской территории, причем 400 тысяч получили право на временное убежище.

Эксперты оценили вызванную массовой миграцией нагрузку на российскую экономику как «достаточно затратную», а понесенные расходы довольно высокими. «В итоге наплыв беженцев из юго-восточных регионов Украины обошелся России примерно в четыре миллиарда рублей. Такая цифра фигурировала в докладе главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, выдержки из которого появились в прессе в сентябре 2015 года», — пишут специалисты.

28 февраля стало известно, что российские компании оказались крупнейшими инвесторами в украинскую экономику.