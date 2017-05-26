Трудовые мигранты из Киргизии перевели из России рекордную сумму

Работающие в России трудовые мигранты из Киргизии в первом квартале 2017 года отправили на родину рекордную сумму. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка республики.
«За это время объемы денежных переводов возросли на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в 433 миллиона долларов», — говорится материалах Нацбанка. Год назад эта сумма составляла 291 миллион долларов.
Результаты первого квартала нынешнего года превысили показатели января-марта 2013 года, которые до сих пор считались максимальными — 411 миллионов долларов.
За последние 12 лет трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину 16,4 миллиарда долларов, отмечает агентство. Около 95 процентов этой суммы приходится на долю работающих в России. Из Казахстана за этот же период времени переведено 230 миллионов долларов.
Как отметили власти Киргизии, в настоящее время на заработках в России находятся от 500 тысяч до 1 миллиона граждан республики.
По данным Банка России, в 2015 году из России в страны бывшего СССР были переведены 5,6 миллиарда долларов. 831 миллион долларов (15 процентов) из этой суммы приходится на Украину.