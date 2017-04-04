Утвержден запрет на перевод денег через иностранные системы на Украину

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если иностранное государство вводит запрет в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, то трансграничный перевод может пройти только через оператора, который подконтролен российскому юридическому лицу, отмечается в принятых поправках в закон «О национальной платежной системе».

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Ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета, отмечается в сопроводительных документах к закону. Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.

22 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем.

В октябре 2016 года Украина ввела пакет антироссийских санкций, который коснулся систем денежных переводов. Под ограничения попали 167 российских компаний, среди которых оказались шесть систем денежных переводов — «Золотая корона», «Лидер», «Юнистрим», «Колибри» (управляется Сбербанком), Anelik и Blizko (Связь-банк).

По данным Банка России, в 2015 году из России в страны бывшего СССР были переведены 5,6 миллиарда долларов. 831 миллион долларов (15 процентов) из этой суммы приходится на Украину.