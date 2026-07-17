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13:39, 17 июля 2026Экономика

Россиянам напомнили алгоритм действий при протечке в квартире

Разворотнева: При протечке в квартире сперва нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева напомнила россиянам алгоритм действий при протечке в квартире, ее слова передает НСН.

В первую очередь нужно всегда обращаться в аварийно-диспетчерскую службу, должен быть составлен акт, в соответствии с которым будет указан виновный. Если протечка произошла на общем имуществе, то ответственность за устранение ущерба несет УК. Если это все произошло после запорной арматуры внутри квартиры — это ответственность жильца.

«Если результаты акта не устраивают, можно привлекать независимых экспертов, обращаться в суд. Для этого надо отправить запорную арматуру на экспертизу и доказать, что она в негодном состоянии. Самому это делать нельзя, потому что вас обвинят в самовольном демонтаже», — подчеркнула депутат.

Разворотнева также напомнила, что общее имущество заканчивается до первой запорной арматуры — это касается стояков, системы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил порядок оплаты ремонта общедомового имущества — по его словам, обязанность оплачивать работу сантехника или газовщика зависит не от того, где произошла поломка, а от того, кому принадлежит неисправное оборудование.

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