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Силовые структуры
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13:52, 17 июля 2026Силовые структуры

На видео попала попытка поджога АЗС в Подмосковье российской школьницей

В Подмосковье на видео попала попытка поджога АЗС школьницей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье на видео попала попытка поджога АЗС школьницей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах с камер наблюдения школьница с бутылкой подходит к одной из колонок на АЗС, обливает горючей жидкостью и пытается совершить поджог, но у нее это не получается.

По данным МВД, 15-летняя девочка в Балашихе предприняла попытку совершить поджог АЗС по указанию неизвестного после переписки с ним в одном из мессенджеров. Сотрудники заправочной станции своевременно заметили ее действия и задержали, а затем передали полицейским.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 167 («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российская школьница попыталась сжечь АЗС.

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