Турция решила привлечь российских туристов скидками на отели

Туроператор из Бодрума: Отельеры решили привлечь россиян скидками

В Турции отельеры решили привлечь российских туристов скидками на проживание до 20 процентов на фоне высокой конкуренции на рынке. Об этом рассказал РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

Он объяснил, что гостиницы стараются сохранять высокую нагрузку в течение всего сезона и делают упор именно на российских туристов, поскольку они наиболее ценны для туристической отрасли Турции.

Ранее сообщалось, что отели Турции понизили цены для российских туристов летом, скидки достигли 20 процентов. Это связано с низким спросом на отдых в Турции со стороны европейцев в текущем сезоне.