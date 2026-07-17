Трампу предрекли конец легких внешнеполитических успехов

Bloomberg: У Трампа больше не будет легких внешнеполитических побед

Президент США Дональд Трамп столкнулся с окончанием легких внешнеполитических побед. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, спустя 18 месяцев президентства у американского лидера остались лишь сложные задачи и непримиримые противники. Война с Ираном, начатая в конце февраля с обещанием быстрой и ошеломляющей победы, стала метким символом ситуации.

На этой неделе президенту пришлось возобновить конфликт неизвестной продолжительности для слома контроля Тегерана над Ормузским проливом и исправления ущерба, нанесенного его войной.

Ранее Трамп заявил, что США уже одержали победу над Ираном, но хотят выиграть с «большим отрывом».

Он допустил наземную операцию в Иране силами третьих стран.