Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:45, 17 июля 2026Забота о себе

Стремление наказать себя тренировкой после переедания назвали нездоровым

Гастроэнтеролог Кашух: Лишний кусок торта не превратится в жир мгновенно
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: GRAHAM MANSFIELD / Unsplash

Попытка избежать набора веса любыми способами сразу после еды — это признак расстройства пищевого поведения. Об этом в разговоре с RT предупредила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Кто-то стимулирует рвоту, кто-то устраивает "голодные" дни и без веских причин назначает себе слабительные и диуретики. А кто-то истязает себя на силовых тренировках и кардио», — привела примеры специалист.

Врач подчеркнула, что один лишний кусок торта не превратится в жир мгновенно. Чтобы набрать килограмм чистого жира, нужно употребить свыше 7 тысяч лишних килокалорий. Колебания стрелки весов вверх обычно вызваны задержкой жидкости из-за соленой пищи или алкоголя, а также содержимым кишечника. Эти 200-300 граммов исчезнут сами собой при возврате к привычному рациону, добавила она.

Единственный здоровый способ снизить вес — создать умеренный дефицит калорий без крайностей, соблюдая здоровые принципы питания и необходимую активность в течение дня. Так, вместо многочасовых изнурительных нагрузок достаточно регулярной ходьбы. Согласно рекомендациям ВОЗ, организму требуется от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности (плавание, бег трусцой, велосипед) в неделю. Интенсивные тренировки (кроссфит, тяжелая атлетика) следует ограничить 150 минутами.

«Нормальный темп похудения медленный, когда вес снижается примерно на 0,5-1 килограмма в неделю», — подытожила Кашух.

Ранее клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу рассказала, что известная фраза о том, что завтрак является главным приемом пищи, появилась как маркетинговый слоган, а не является медицинским фактом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о переговорах представителей России и Украины
    Турция решила привлечь российских туристов скидками на отели
    На видео попала попытка поджога АЗС в Подмосковье российской школьницей
    Бывший министр обороны Украины Федоров останется в команде Зеленского
    Трампу предрекли конец легких внешнеполитических успехов
    Задержан вернувшийся с СВО экс-замдиректора «Калашникова»
    Стремление наказать себя тренировкой после переедания назвали нездоровым
    Страна ЕС столкнулась с давлением из-за Patriot для Украины
    Желание россиянок подражать стилю Селены Гомес объяснили
    Россиянам напомнили алгоритм действий при протечке в квартире
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok