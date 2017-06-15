Путин заявил об окончании рецессии в России

Рецессия в экономике России завершилась, страна перешла к периоду роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Глава государства добавил, что хотя пока рост является скромным, он при этом наблюдается третий квартал подряд.

22 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономическая ситуация в России в первом квартале дает основания для того, чтобы ожидать роста ВВП в 2017 году на два процента.

В середине апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила российское руководство за антикризисные меры. По ее словам, когда цены на нефть рухнули со 100 до 27-28 долларов за баррель, со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Брюсселем также были введены и санкции против Крыма, действующие до 23 июня этого года.

В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям. Продовольственное эмбарго в первую очередь затронуло страны Евросоюза.