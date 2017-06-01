ПФР пообещал поднять пенсии до двух прожиточных минимумов

Минимальная пенсия к 2030 году превысит два прожиточных минимума. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, сообщает «Интерфакс». По его словам, это свидетельствует о том, что пенсионеры будут становиться все более многочисленной и привлекательной категорией покупателей и будут требовать более высокого качества услуг.

Дроздов добавил, что пенсия является частью зарплаты, а потому напрямую зависит от производительности труда. Соответственно, усилия, направленные на рост производительности, будут сказываться и на размере пенсии.

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По словам председателя правления ПФР, размер пенсий сможет расти более, чем на величину инфляции, в том случае, если власти смогут реализовать все меры, направленные на повышение доходов россиян. Он не согласился с прогнозом Минэкономразвития, по которому реальный размер пенсий до 2035 года не вырастет.

31 мая «Ведомости» сообщили о разработанном Минэкономразвития макропрогнозе. Согласно документу, доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035-му.

Предполагается, что выйти на этот уровень удастся за счет увеличения производительности труда и численности работающих граждан, в том числе и при помощи повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.