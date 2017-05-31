Россиянам пообещали рост реальных пенсий

Потенциал для роста пенсий в реальном выражении в обозримом будущем есть, причем рост может составить до 30 процентов к 2035 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, комментируя макропрогноз Минэкономразвития до 2035 года.

«Если повышение пенсионного возраста и другие рационализаторские меры по совершенствованию пенсионной системы будут осуществлены, а также произойдет разумное распределение этого эффекта между пенсионной системой и бюджетом, тогда рост пенсий в реальном выражении будет. К 2035 году соотношение пенсии с прожиточным минимумом пенсионера вырастет с нынешних 160 процентов до 215-220 процентов. При условии, что прожиточный минимум будет изменяться в соответствии с инфляцией. В результате реальный рост пенсий составит около 35 процентов», — сказал Горлин.

Он добавил, что эти подсчеты не учитывают обстоятельств, которые находятся вне рамок пенсионной системы, например экономический рост, вывод зарплат из тени и так далее. «Качество пенсионной системы — это производная от состояния экономики и роста ВВП. А если пенсии в реальном выражении будут заморожены, то будет ограничен и платежеспособный спрос. Тогда непонятно, как этот самый рост обеспечить», — подчеркнул эксперт.

Горлин предположил, что пессимистичный прогноз чиновников относительно роста пенсий исходит из того, что вся экономия и дополнительные доходы от повышения пенсионного возраста будут уходить на сокращение трансферта федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Ранее 31 мая «Ведомости» сообщили о разработанном Минэкономразвития макропрогнозе. Согласно документу, доходы россиян вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035-му.

Предполагается, что выйти на этот уровень удастся за счет увеличения производительности труда и численности работающих граждан, в том числе и при помощи повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.