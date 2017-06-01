Орешкин назвал условия повышения пенсионного возраста

Увеличение пенсионного возраста в России должно быть увязано с повышением пенсий и улучшением качества здравоохранения. Об этом РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«То есть это такое структурное изменение — более высокий пенсионный возраст, но при этом более высокий уровень пенсий, более качественная система здравоохранения — это то, что может рассматриваться. И когда мы говорим о пенсионном возрасте, мы всегда говорим именно в этой увязке», — сказал министр.

Идея повышения пенсионного возраста в России обсуждается не первый год. Активным сторонником этого выступает глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин – на пять (до 65 лет).

Президент России Владимир Путин называл вопрос повышения пенсионного возраста тонким, чувствительным и требующим неспешного подхода.

В среду, 31 мая, стало известно, что согласно прогнозу Минэкономразвития, реального роста пенсий россиян не будет до 2035 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала этот документ апокалиптическим. «Заморозка индексации пенсий абсолютно неприемлема. Такой сценарий не может рассматриваться», — сказала она.