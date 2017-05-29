Кудрин назвал условие роста пенсий на треть

Повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии почти на треть. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает Вести.Ru.

По его словам, главная цель реформы — достойный уровень пособий по старости. «По нашему плану (Стратегия развития экономики России, которую разрабатывает ЦСР — прим. «Ленты.ру») мы бы хотели, чтобы в течение шести лет пенсия стала на 30 процентов больше, чем сегодня, — то есть на треть», — сказал Кудрин.

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Но эти ресурсы трудно собрать, добавил глава совета ЦСР. «Вот почему нужен ряд реформ, в том числе повышение пенсионного возраста: лучше на два-три года больше поработать, но затем иметь более высокую пенсию», — убежден он. По словам Кудрина, многие из нынешних пожилых людей говорят, что они бы на это согласились.

5 мая глава совета ЦСР заявил о необходимости сокращения числа пенсионеров в России до 2035 года на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек.

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято. По предложению ЦСР после постепенного повышения пенсионный возраст в итоге должен составить для женщин 63 года, а для мужчин 65 лет.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России — 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.