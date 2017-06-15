Путин отчитался об увеличении средней продолжительности жизни в России

Средняя продолжительность жизни россиян выросла до 72 лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Президент отметил, что ранее этот показатель находился в районе «70 лет с небольшим».

Материалы по теме Медведев назвал главный результат работы правительства в 2016 году

При этом Путин отчитался о значительном снижении с 2000 года младенческой и материнской смертности. По его словам, ни в одной стране мира эти показатели не уменьшаются стремительнее. «С 2000 года младенческая снизилась в три раза, а материнская почти в четыре раза», — сказал Путин.

В марте Путин рассказал о наличии возможностей повысить этот показатель до 76 лет к 2025 году.

При этом мужская смертность остается одной из главных демографических проблем страны. Специалисты отмечают, что русские мужчины постоянно пробуют себя «на слабо» и не берегут здоровье. Так, женщины в России в среднем живут до 77 лет, а мужчины — до 67.