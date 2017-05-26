Голодец назвала регион России с самой высокой продолжительностью жизни

Российский вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что Ингушетия является регионом страны с самой высокой продолжительностью жизни. В данном субъекте Федерации этот показатель в среднем составляет 80 лет, передает в пятницу, 26 мая, РИА Новости.

«Это наша задача для всех субъектов, но Ингушетия справилась с этим уже в этом году», — сказала чиновница, отметив, что «это общий труд тех, кто здесь живет».

Данные по другим регионам вице-премьер не привела.

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Между тем, как писала kp.ru, средняя продолжительность жизни в России на сегодняшний день немного превышает 70 лет. В марте президент Владимир Путин заявил о наличии возможностей, позволяющих увеличить этот показатель до 76 лет к 2025 году.

Специалисты считают эту задачу реалистичной, однако отмечают, что самой большой проблемой для страны является мужская смертность. Принято считать, что ее основная причина — алкоголизация населения, однако есть и «ментальные проблемы». По словам демографа Владимира Тимакова, русские мужчины постоянно пробует себя «на слабо» и не берегут здоровье. Так, женщины в России в среднем живут до 77 лет, а мужчины — до 67, причем в мире эта разница составляет около пяти-шести лет.

В настоящее время мировыми лидерами по средней продолжительности жизни являются Япония (82 года) и США (чуть менее 80 лет), отмечает издание.