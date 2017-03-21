Путин заявил о возможностях увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет

Президент России Владимир Путин указал на наличие в стране резервов для увеличения продолжительности жизни населения. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 21 марта.

«Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте», — сказал глава государства, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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Президент напомнил, что за последние двенадцать лет продолжительность жизни выросла в России в среднем на шесть c половиной лет — «с 65,4 в 2005 году до 71,87 в 2016 году». «За это время младенческая смертность снизилась с 10,2 до шести на 1000 родившихся, а в январе было зафиксировано 5,1», — подчеркнул российский лидер.

3 февраля «Коммунисты России» предложили увольнять губернаторов за отсутствие естественного прироста населения в регионе. По мнению зампредседателя ЦК партии Ярослава Сидорова, если власть в регионе не может решить эту проблему, то «никакую другую она точно не решит».

23 декабря прошлого года Путин сообщил, что в стране уменьшилась смертность.

Летом 2016-го председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что Россию к 2025 году ждет более глубокая, чем в 1990-х годах, демографическая яма.