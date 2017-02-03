Губернаторов предложили увольнять за низкую рождаемость

«Коммунисты России» предложили увольнять губернаторов за отсутствие естественного прироста населения в регионе. Соответствующее обращение опубликовано на сайте партии в пятницу, 3 февраля.

В организации указали на сводку Росстата, согласно которой в Нижегородской области смертность почти на 30 процентов превысила рождаемость по итогам 2016 года. «Ведь что значат такие цифры?! Региональные власти не создали благоприятных социальных условий для населения субъекта. Нет ни войны, ни стихийного бедствия, а смертность превышает рождаемость», — отметил зампредседателя ЦК партии Ярослав Сидоров. Он подчеркнул, что соотношение этих факторов следует рассматривать как «решающий индекс социального благополучия».

Материалы по теме Уходим, уходим, уходим! Украине грозит демографическая катастрофа

По словам Сидорова, если власть в регионе не может решить эту проблему, то «никакую другую она точно не решит». «Мы за то, чтобы и законодательно была предусмотрена отставка высшего должностного лица в таких случаях и за то, чтобы был неписаный закон для чиновника», — подчеркнул он.

23 декабря прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что в стране уменьшилась смертность.

Летом 2016-го председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что Россию к 2025 году ждет более глубокая, чем в 1990-х годах, демографическая яма.