Путин сообщил о снижении смертности россиян

В России уменьшилась смертность, заявил на Большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас сохраняется положительная динамика в демографии. Естественный прирост населения сохраняется. Чуть-чуть поменьше стала рождаемость, но у нас улучшились показатели по смертности, смертность уменьшилась, и в целом положительная динамика в естественном приросте населения», — сказал Путин.

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Большая пресс-конференция Путина проводится в 12-й раз. На мероприятии присутствуют около 1,5 тысячи журналистов. Пресс-конференция была отложена на сутки из-за похорон российского посла в Турции Андрея Карлова.

В 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года.