Кудрин озаботился спасением российских мужчин

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин призвал государство увеличить расходы на здравоохранение, чтобы предотвратить рост смертности и улучшить качество жизни трудоспособного населения. Слова Кудрина приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

По его словам, увеличить траты на здравоохранение необходимо в том числе и из-за старения населения. Кудрин отметил, что в прошлом году умерло 450 тысяч человек трудоспособного возраста, 80 процентов из которых — мужчины. Он выразил мнение, что мужчин в этом возрасте необходимо «спасать и сохранять».

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Кудрин предложил перераспределить 2,3-2,5 процента ВВП на социальные расходы, прежде всего на образование и здравоохранение.

Средняя продолжительность жизни в России, по официальной статистике, немногим более 70 лет. В марте президент Владимир Путин заявил о наличии возможностей, позволяющих увеличить этот показатель до 76 лет к 2025 году.

При этом мужская смертность остается одной из главных демографических проблем страны. Специалисты отмечают, что русские мужчины постоянно пробуют себя «на слабо» и не берегут здоровье. Так, женщины в России в среднем живут до 77 лет, а мужчины — до 67.