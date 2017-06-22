Воробьев приказал за день закрыть свалку в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть мусорный полигон «Кучино» в Балашихе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что это решение принято «во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина». Полигон будет закрыт с утра 23 июня.

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«Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Александр Коган и глава [Балашихи] Евгений Жирков занимаются закрытием в данный момент», — заявил Воробьев.

22 июня Путин поставил задачу за месяц закрыть мусорную свалку, на которую ему жаловались жители в ходе прямой линии. Ранее глава Минприроды пообещал закрыть свалку в 2019-м году, но президента этот срок не удовлетворил.