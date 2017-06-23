Подмосковный полигон отходов «Кучино» закрыли

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе, о котором шла речь в ходе прямого эфира с президентом России Владимиром Путиным, закрыт. Об этом сообщает ТАСС.

По свидетельству корреспондента агентства, мусоровозов на территории объекта нет. Ворота для въезда в зону разгрузки полигона закрыты, над ними установлен плакат «Кучинский полигон ТБО закрыт».

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На полигон прибыл министр экологии Московской области Александр Коган. По его словам, стоимость рекультивации полигона может составить порядка 4 миллиардов рублей. «Это максимальная сумма, которая может быть. Окончательную сумму можно будет узнать после того, как будет подготовлен проект. Мы определим и проектно-сметную документацию, и все мероприятия, которые необходимо произвести, в том числе геологию и геодезию», — приводит РИА Новости его слова.

Закрыть мусорный полигон распорядился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как отмечалось, это решение принято «во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина».

Путин 22 июня поставил задачу за месяц закрыть мусорную свалку, на которую ему жаловались жители в ходе прямой линии.