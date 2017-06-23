Подмосковные власти рассказали о судьбе мусора со свалки «Кучино»

Твердые бытовые отходы со свалки «Кучино» в подмосковной Балашихе будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы. Об этом сообщил министр экологии и и природопользования Московской области Александр Коган, передает РИАМО.

«У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить потоки мусора. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер», — сказал чиновник.

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Полигон «Кучино», который 23 июня приостановил свою работу по решению подмосковных властей, принимал до 90 процентов всех коммунальных отходов Москвы. Ежедневно туда свозилось порядка 800 грузовиков мусора.

По предварительной оценке, стоимость рекультивации «Кучино» составит примерно четыре миллиарда рублей, рассказал Коган. После проведения этих работ его можно использовать в качестве зоны отдыха. «Мы очень надеемся на то, что через два года, когда закончится рекультивация полигона, жители будут воспринимать его как место, где можно будет провести время», — пояснил министр.

22 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть мусорный полигон. Ранее в тот же день глава государства Владимир Путин поставил задачу в месячный срок закрыть свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии.