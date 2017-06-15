«Владимир Владимирович, где деньги?»

В четверг, 15 июня, президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию, в ходе которой почти четыре часа общался в телевизионном прямом эфире с согражданами. С одной стороны, мероприятие прошло в привычном темпе и формате. С другой — появились и новшества: некоторым главам субъектов пришлось незамедлительно приступить к решению накопившихся проблем. Да так, чтобы успеть отчитаться до окончания эфира. Кому досталось от президента и чем запомнится этот телемарафон — в материале «Ленты.ру».

Заглянули внутрь России

Прямая линия наряду с посланием Федеральному собранию и декабрьской пресс-конференцией — большой формат, ежегодно используемый для обозначения политического, социального и экономического курса главы государства. Сами граждане к нему подключаются с азартом: в этом году число вопросов вновь приблизилось к двум миллионам. Для сравнения: пятнадцать лет назад все начиналось с нескольких сотен. Большинство из них, как и анонсировали в Кремле, касались социальной сферы, ЖКХ, падения доходов и в целом экономического кризиса. Перчинки добавили реплики, всплывавшие на экране, — интеграция телевизора и интернета.

Владимир Путин начал свое выступление оптимистично: рецессия в России закончилась, и экономика страны перешла к скромному росту. Обозначив, что сильного беспокойства ситуация не вызывает, президент все же большую часть эфира посвятил делам внутренним. И даже отвечая на вопрос про санкции, свернул к разговору о российских сельхозпроизводителях, выигравших от ограничительных мер.

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Эту повестку формировали и прямые включения корреспондентов: остров Ольхон на Байкале, перинатальный центр в Уфе, строящийся аэропорт Платов рядом с Ростовом-на-Дону, Балтийский завод в Санкт-Петербурге. С мест доносились жалобы: на плохие дороги, аварийное жилье, нищенские зарплаты. Этот поток перенаправлял весь негатив на региональную власть. Не зря же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о боли, которую испытывают в Кремле, от таких сообщений — потому что местное чиновничество безразлично, бесчувственно и безответственно.

И неспроста Путин вспомнил про «столыпинские галстуки». «Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете, хотя иногда… — замялся он. — Вы понимаете, что я имею в виду». Не прибегая больше к историческим параллелям, президент все же заставил местные власти хвататься за сердце.

Кто в отставку, кто на свалку — как реагировали на местах

«Владимир Владимирович, где деньги?», — непосредственно в прямом эфире обратился президент к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову, выразив надежду, что глава региона незамедлительно посетит Валентину Соковскую из Краснокумского района, чей дом серьезно пострадал в мае от наводнения. По какой-то причине женщина не получила никакой материальной помощи от местной администрации. Заодно Путин дал поручение генеральному прокурору России Юрию Чайке проверить, куда ушли федеральные средства, выделенные на поддержку пострадавшего от стихии населения. «Очень странно, не укладывается в голове!» — возмутился глава государства.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров Фото: Максим Блинов / РИА Новости

И тут в СМИ появились сообщения о добровольной отставке Владимирова, что выглядело весьма комично. Однако в пресс-службе главы региона поспешили «категорически опровергнуть» такие новости. А сам Владимир Владимиров поспешил в село Краснокумское, чтобы «лично разобраться в возникшей ситуации».

Скорость реакции продемонстрировали и власти Забайкальского края — после того как прозвучал вопрос от матери-одиночки Натальи Калининой из Оловяннинского района, которая поинтересовалась, могут ли ей, пострадавшей при пожарах весной 2015 года, выделить новое жилье взамен сгоревшего. Она пояснила, что село Шивия, где она проживала ранее, выгорело полностью, местные власти предоставили новое жилье, однако оно оказалось ненадлежащего качества. «Безусловно, мы максимально поможем женщине, разберемся в этой ситуации до мелочей и выполним поручение президента», — отрапортовала глава края Наталья Жданова. В генпрокуратуре региона также взяли дело на карандаш, уточнив, что теперь оно находится на личном контроле прокурора Василия Войкина.

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А губернатор Московской области Андрей Воробьев в сопровождении руководителя городского округа Балашиха и вовсе выехал на свалку — проверять состояние Кучинского мусорного полигона, самого крупного в Подмосковье и расположенного в непосредственной близости к жилым домам. «Тоже надо вспомнить "добрым словом" тех людей, которые принимали решение о строительстве в этом месте», — заметил как бы между прочим президент.

Дороги починят, законы подправят, а льготы вернут

Также оперативно, не дожидаясь окончания прямой линии, кубанские власти начали капитальный ремонт улицы Новороссийской в Краснодаре. В регионе спешно отработали звонок студента Валерия Лебедева, пожаловавшегося Путину на извечную русскую беду. Кроме того, в пресс-службе губернатора отчитались о том, что ситуация с дорогами находится на постоянном контроле Вениамина Кондратьева. И для солидности уточнили: в текущем году на капитальный ремонт дорожного покрытия выделят более 3 миллиардов рублей.

«По обращению к президенту Дарьи Стариковой, завтра еду в Апатиты, проблему Даши и организацию здравоохранения в городе обсудим на месте», — написала глава Мурманской области Марина Ковтун в своем Twitter, сразу после того, как 24-летняя жительница Апатитов поведала президенту о проблемах со здравоохранением в городе.

Девушка с диагнозом «рак четвертой стадии» сообщила, что в городе отсутствуют узкие специалисты, за помощью приходится обращаться в соседний Кировск, куда даже скорая не всегда успевает довезти больного пациента. Она также рассказала, что изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза. Заболевание определили правильно, когда оно развилось в четвертую стадию. После жалобы Стариковой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Кроме того, президент поручил главам регионов, в том числе и губернатору ХМАО Наталье Комаровой, подсчитать точное количество попадающих под программу ветхого и аварийного жилья, по его словам, актуальную и острую для всей России. А все потому, что жители городка Нягань рассказали президенту, как им приходится выживать суровыми зимами в вагончиках, ожидая, пока решится их жилищный вопрос.

Сгустились тучи и над Челябинской областью. Глава государства пообещал разобраться в проблеме Светланы Романовой, пожаловавшейся, что после решения об увеличении охранной зоны (со 100 до 150 метров) находящегося рядом газопровода ее обязали снести садовый дом за свои средства и без компенсации. «Тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое, а запретить лишь новое строительство», — прокомментировал обращение Путин. В администрации Челябинской области перевели стрелки на федеральное законодательство и все же признали, что «с моральной точки зрения, такие решения нельзя назвать справедливыми».

Самарский губернатор Николай Меркушкин Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Под занавес досталось губернатору-долгожителю — главе самарского региона Николаю Меркушкину. Путин, зачитав самостоятельно отобранный им вопрос, заявил, что не оставит без внимания ситуацию с ветеранами, которых региональные власти якобы лишают льгот. «Как это губернатор может прекратить выплаты федеральным льготникам?» — удивился президент, пообещав проверить все обстоятельства. И подчеркнул с показной суровостью: «Я хочу, чтобы вы знали, что я обратил внимание».

Перешел на личное

Однако эта прямая линия запомнится не только показательной поркой губернаторов в эфире (дело не новое), но и тем, что Путин решил хоть немного рассказать и о себе самом (а к такому мы не привыкли). «Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой», — отреагировал он на рассказ больной раком девушки. Таким примером он пытался ее обнадежить, ведь отец Путина справился с недугом, значит, справится и девушка.

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С легкостью рассказав американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, что он уже дедушка, президент России наконец поделился этой радостью и с жителями страны. «У меня второй внук недавно родился», — рассказал он в эфире. И пояснил: «Понимаете, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови». А для этого нужно, чтобы они воспитывались в спокойной обстановке без особого отношения со стороны окружающих.

Поделился Путин и особенностью своего характера — хорошенько помнить тех, кто пытался его обмануть. А заодно и мечтами — увидеть, как строился Петербург, как побеждали в войне отцы и деды. «Знаете, я когда хронику смотрю, иногда у меня слезы на глазах выступают», — признался он в сентиментальности. Посмеялся он над вопросом о любимой шутке о себе: «Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдоты уж точно не запоминаю». И, наконец, заметил, что «слава богу, здоров» на вопрос о том, заболел ли он цифровой экономикой.

«Будет ли еще одна линия с Владимиром Путиным или это последняя?» — задали президенту заключительный вопрос. Но и тут он предпочел отшутиться. «Если будет, то только прямая», — пообещал Путин, так и не раскрыв свои планы на выборы 2018 года.