Путин призвал отказаться от сноса уже построенных около газопроводов домов

Президент России Владимир Путин во время прямой линии в четверг, 15 июня, заявил, что требование сносить дома, построенные в 150-метровой зоне от газопроводов, является несправедливым.

«Тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое, а запретить лишь новое строительство», — сказал он в ответ на вопрос жительницы Челябинской области Светланы Романовой.

Женщина рассказала, что ее семья больше тридцати лет владеет земельным участком, на котором построен садовый дом. После решения об увеличении охранной зоны находящегося рядом газопровода (со 100 до 150 метров) в 2014 году, семью обязали снести здание за свои средства, без компенсации.

Путин подчеркнул, что необходимо разработать соответствующие поправки в законодательство и пообещал сделать все, чтобы они были приняты.

«Данный вопрос регулируется федеральным законодательством, и практика показывает, что даже в судебном порядке гражданам не удается отстоять свою позицию — суды встают на сторону организаций, эксплуатирующих газопроводы и нефтепроводы», — прокомментировали ситуацию в администрации Челябинской области, передает Nornews.com. — Безусловно, с моральной точки зрения такие решения нельзя назвать справедливыми. Этот вопрос намного шире и выходит за рамки проблем отдельно взятого садового товарищества, с ней столкнулись сразу несколько муниципалитетов Челябинской области».

В администрации подчеркнули, что поддерживают позицию президента, и в апреле этого года уже направили обращение в профильный комитет Госдумы с предложением урегулировать проблему на федеральном уровне.