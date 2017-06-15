Путин отсоветовал «насильно втаскивать» москвичей в программу реновации

Президент России Владимир Путин считает, что принуждать жителей Москвы участвовать в программе по сносу пятиэтажек недопустимо. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

«Насильно втаскивать людей в программу реновации нельзя», — отметил он. По словам главы государства, для него важно, чтобы в процессе реализации программы не нарушались права граждан, несмотря на то, что невозможно представить все сложности, которые будут возникать в работе.

«Как в поговорке: гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Руководство Москвы говорит, что все предусмотрели, что дома будут строиться практически на тех же местах. Конечно, все нельзя предусмотреть, нужно относиться к этому неформально. Я чувствую, что мэр Москвы настроен именно на такую работу, важно, чтобы он добился того же от подчиненных», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что насильно никого переселять не будут.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье президент поручил столичному руководству в феврале. В программу включены более 4,5 тысячи домов, их будущее в ходе голосования определят жильцы. Около 67 процентов жителей столицы поддерживают ее проведение. Начало переселения жителей запланировано на осень 2017 года.