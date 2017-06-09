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Собянин нашел способ снять опасения москвичей относительно реновации

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Сергей Собянин
Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в законопроект о реновации поправки, ограничивающие внесение домов в программу реновации с момента вступления этого нормативного акта в силу.

«Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию», — отмечено в сообщении на странице Собянина во «ВКонтакте».

Градоначальник подчеркнул, что на сегодняшний день уже понятен круг домов, которые могут быть включены в программу реновации, в том числе и дополнительно: там, где жильцы проявили инициативные собрания.

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