Собянин нашел способ снять опасения москвичей относительно реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил внести в законопроект о реновации поправки, ограничивающие внесение домов в программу реновации с момента вступления этого нормативного акта в силу.

«Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию», — отмечено в сообщении на странице Собянина во «ВКонтакте».

Градоначальник подчеркнул, что на сегодняшний день уже понятен круг домов, которые могут быть включены в программу реновации, в том числе и дополнительно: там, где жильцы проявили инициативные собрания.