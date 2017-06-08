В ОП заметили единодушие соседей при голосовании за или против реновации

Жители одного и того же дома, чаще всего, голосуют единодушно за или против реновации. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал «Интерфакс» глава Общественной палаты России Константин Ремчуков.

«Безоговорочно поддерживают включение в программу реновации, то есть за это решение голосуют более двух третей жителей, 4 113 домов, что составляет 90,5%. В 2 562 домах уровень поддержки программы реновации превышает 90 процентов, — сказал Ремчуков, — В большинстве домов, которые проголосовали за выход из программы, также голосуют единодушно».

На сегодняшний день, по его словам, известно только о 159 пятиэтажках, жильцы которых отказались от сноса.

В шести из 4546 домов, судьба которых обсуждается на портале «Активный гражданин» до 15 июня, как отмечает Ремчуков, не получено ни одного голоса «за» или «против».

Объявленная в Москве программа реновации предполагает снос восьми тысяч пятиэтажек, где проживают более полутора миллиона человек, и строительство на их месте новых жилых комплексов. Однако участие в программе примут только те дома, более 70 процентов жильцов которых оставят голос «за» на портале «Активный гражданин». С 14 мая по 15 июня на этом портале обсуждается судьба половины из общего числа зданий. Данные о ходе голосования доступны на сайте мэрии.

