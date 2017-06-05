Собянин спрогнозировал падение цен на жилье в Москве из-за реновации

Реновация в Москве, скорее всего, приведет к падению стоимости жилья. Такой прогноз высказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ.

«Дополнительные квадратные метры будут давить на рынок, снижать цену, — отметил он. — И в первую очередь эти метры будут покупать москвичи».

По словам Собянина, масштабная перестройка обусловлена не только обветшанием значительной части жилого фонда, но и в тем, что нового «катастрофически мало строится, меньше чем в провинциальном, региональном городе — всего три миллиона квадратных метров».

Градоначальник подчеркивает, что сегодня 90 процентов квартир в новостройках покупают москвичи «в силу их покупательной способности». В ходе реновации ситуация, по его мнению, не изменится, так как миграция в столицу почти закончилась.

Объявленная столичными властями программа реновации предполагает снос восьми тысяч пятиэтажек. Проживающим в ним горожанам (1,6 миллиона человек) предложат квартиры такого же или большего метража в новых жилых комплексах. Однако под снос попадут только те дома, где это предложение поддержат более 70 процентов жильцов. Голосование проводится на портале «Активный гражданин». С 14 мая по 15 июня там обсуждается судьба 4,5 тысячи пятиэтажек.

