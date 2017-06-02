Московские власти открыли данные о ходе голосования по реновации

На сайте правительства Москвы теперь можно узнавать о ходе голосования по реновации в режиме онлайн. Об открытии данных сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Новый сервис представляет собой интерактивную карту, на которой отмечены районы и дома, жители которых проголосовали за или против сноса. Можно ввести конкретный адрес и получить информацию о том, какой процент жителей конкретной пятиэтажки поддержал реновацию или выступил против нее.

В четверг, 1 июня, сообщалось, что правительство столицы пересмотрит подход к оценке мнения жителей, не участвовавших в голосовании о судьбе своих домов на портале «Активный гражданин». Если раньше предполагалось записать всех «молчунов» в число сторонников реновации, то теперь их голоса распределят между теми, кто «за» и теми, кто «против».

Программа реновации, объявленная столичными властями, предполагает снос 8 тысяч пятиэтажек, в которых проживают 1,6 миллиона горожан, и строительство на их месте новых жилых комплексов. В настоящее время, с 14 мая по 15 июня, на портале «Активный гражданин» открыто голосование по 4,5 тысячам из них. Под снос попадут только те дома, где за это выскажутся более 70 процентов жильцов.

Жителям снесенных домов, по условиям программы, выделят квартиры в новостройках такого же или большего метража: в том же или соседнем районе.

По словам Сергея Собянина, на конец мая около 90 процентов проголосовавших поддерживают реновацию. 24 мая определились первые 18 домов, которые выпадут из программы по желанию жителей. Еще 200 зданий решено сохранить после консультаций чиновников с экспертами «Архнадзора».