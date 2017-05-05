«Архнадзор» сообщил об исключении свыше 200 зданий из плана реновации в Москве

Свыше 200 зданий, являющихся архитектурным наследием конструктивизма, исключены из предложенных для проекта реновации домов после консультаций Департамента культурного наследия города Москвы со специалистами общественного движения «Архнадзор». Об этом сообщается в пресс-релизе «Архнадзора», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам координатора организации Константина Михайлова, такие результаты были достигнуты в том числе благодаря совместной работе представителей «Архнадзора» с экспертами департамента. Сотрудничество ведомства и общественной организации началось во время формирования предварительного списка программы реновации.

«Департамент культурного наследия обратился к нам с просьбой оценить перечень конструктивистских комплексов, которые по некоторым признакам могли бы попасть в предварительный список программы реновации. Речь шла о 40 рабочих поселках и комплексах 20-30–х годов прошлого века, — заявил Михайлов. — В результате 90 процентов зданий периода конструктивизма в проект программы не попали. В основном, это четырехэтажные и пятиэтажные здания».

Среди крупных конструктивистских комплексов, которые не затронет реновация, — Буденновский и Усачевский поселки в Центральном округе, а также Хавско-Шаболовский жилой район в Южном.

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В предварительном перечне все еще остаются отдельно стоящие дома, созданные архитекторами-конструктивистами. Всего, по словам Михайлова, в этом списке около 130 домов, которые с точки зрения «Архнадзора» могут иметь архитектурную ценность. Это дореволюционные здания, здания сталинской архитектуры.

Кроме того, в проект программы реновации могут попасть комплексы застройки центров городов, которые впоследствии стали районами Москвы, — например, Бабушкин, Кунцево, Люблино. Есть и пятиэтажные жилые дома, которые построены в середине прошлого века и относятся к архитектуре переходного периода — от сталинского к хрущевскому. Однако координатор «Архнадзора» заявляет, что совместная работа с Департаментом культурного наследия продолжается.

По словам Михайлова, большинство конструктивистских зданий не имеют статус памятника архитектуры. Это дает возможность провести реконструкцию этих домов с улучшением жилищных стандартов и сохранить их внешний облик.

2 мая на портале правительства столицы был опубликован список домов, которые могут быть включены в программу реновации жилых кварталов. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие.

Голосование о включении домов в финальный список подлежащих сносу объектов состоится с 15 мая по 15 июня в электронной системе «Активный гражданин» и в центрах государственных услуг «Мои документы». Жители каждой хрущевки смогут проголосовать за или против ее демонтажа, организовав общее собрание собственников квартир.

Снести все столичные хрущевки и построить на их месте новое жилье мэру Москвы Сергею Собянину 21 февраля поручил президент России Владимир Путин.