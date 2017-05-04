Собянин прояснил судьбу девятиэтажек в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во время прямого эфира на сайте kp.ru рассказал о том, в каком случае девятиэтажные дома могут попасть в программу реновации жилья в столице. Слова градоначальника в четверг, 4 мая, приводит ТАСС.

Собянин пояснил, что городские власти не собираются сносить девятиэтажки. «Но если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии и жители будут требовать от нас, то мы можем рассмотреть это, но в порядке большого исключения», — заключил он.

Мэр отметил, что исторические дома и здания-достопримечательности также не попадут под снос. В то же время он подчеркнул, что проживающие в них люди не должны «оставаться заложниками такого рода домов».

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Кроме того, чиновник сообщил, что пятиэтажные здания, попадающие под действие программы реновации жилья, будут снесены в течение минимум 10-15 лет.

2 мая на портале правительства Москвы был опубликован список домов, которые могут быть включены в программу реновации жилых кварталов. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие.

Голосование о включении домов в финальный список подлежащих сносу объектов пройдет с 15 мая по 15 июня в электронной системе «Активный гражданин» и в центрах государственных услуг «Мои документы». Жители каждой хрущевки могут проголосовать за или против ее демонтажа, организовав общее собрание собственников квартир.

Снести все московские хрущевки и построить на их месте новое жилье Собянину 21 февраля поручил президент России Владимир Путин. Информация о том, что вмести с пятиэтажками могут быть снесены и некоторые девятиэтажки, появилась в начале марта.