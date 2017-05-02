В мэрии Москвы рассказали о не попавших в проект реновации пятиэтажках

В голосование по реновации жилья в Москве не включены дома в удовлетворительном состоянии, а также те, жители которых выступают против либо сомневаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к заседанию президиума столичного правительства.

«В перечень для голосования не были включены дома, находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, в перечень не были включены дома, значительная часть жителей которых против или сомневаются в целесообразности участия в программе реновации», — следует из представленных материалов.

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Во вторник, 2 мая, был обнародован перечень домов, которые могут быть включены в московскую программу реновации жилых кварталов. Документ опубликован на портале правительства Москвы, в него включены 4546 объектов. В список вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в перечне значатся пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии и в которых большая доля жителей желает участвовать в программе реновации. Уточняется, что здания, находящиеся в хорошем состоянии, в список не попали.

Ранее Собянин заявил, что жители хрущевок смогут отказаться от сноса их домов. Также он сообщал, что переселение жителей в рамках программы начнется осенью 2017 года.

Кроме того, Собянин обещал, что в новых домах будут более просторные квартиры. Планируется, что площадь жилья увеличится на 20 процентов.

Снести все московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье распорядился президент России Владимир Путин в феврале.