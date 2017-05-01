Стали известны подробности обустройства заменяющих пятиэтажки домов

Новые дома в Москве, которые заменят снесенные в ходе программы реновации жилья, построят по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий. Об этом сообщается в понедельник, 1 мая, на сайте мэра столицы.

Как отмечается, это будут монолитные и панельные здания нового поколения с просторными холлами, низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей. В домах установят камеры, пластиковые окна, современные лифты и инженерные системы для бесперебойной подачи воды и электроэнергии.

«В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия (...) Выполнят современный ремонт», — говорится в сообщении. При этом показания счетчиков будут передаваться автоматически, а специальные системы сами проконтролируют подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Кроме того, в новых домах сделают раздельные санузлы.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

По новым стандартам благоустроят и дворовые территории. В кварталах появятся прогулочные зоны, велодорожки, современные детские площадки и другая необходимая инфраструктура.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители хрущевок смогут отказаться от сноса их домов. Градоначальник также сообщал, что переселение жителей в рамках программы реновации начнется осенью 2017 года. Также он обещал, что в новых домах будут более просторные квартиры. Планируется, что площадь жилья увеличится на 20 процентов.

Снести все московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье распорядился в феврале президент России Владимир Путин.